40 yıllık sigara tiryakisiydi: "Kapının önüne çıkamaz hale geldim"

"AKCİĞERLERİNDE KARBONDİOKSİT BİRİKMİŞTİ"

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Yüksel Yavuz da hastayı birkaç gün sonra taburcu etmeyi planladıklarını söyleyerek, "Hastamız demir döküm fabrikasında çalıştığı için yoğun bir toza maruz kalmış. Sonrasında yine bir petrokimya fabrikasında çalışıp bazı kimyasal gazlara maruziyeti olmuş. Bu mesleği bırakmış ama sigaraya devam etmiş. KOAH atağından dolayı hastamızı yatırdık. Hastamızın akciğerlerinde karbondioksit birikmişti. Uygun cihazlar ve ilaçlarla hastamızı tedavi ettik. Şu an karbondioksit düzeyi ve vücuttaki asit baz dengesi gayet yerinde" ifadelerini kullandı.



Hastanın hiçbir ücret ödemeden evde de kullanabilmek için cihazlarını temin ettiğini anlatan Dr. Yavuz, "Evinde hem uzun süreli oksijen tedavisi hem de BPAP tedavisi dediğimiz basınçlı bir cihaz kullanması gerekecek. O da karbondioksitin düşmesine yardımcı olacak. Hasta bu cihazları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edebiliyor. Bu şekilde hastamız düzenli kontrole gelecek. Günlük yaşamına devam edebilecek. Hastanede uzun yatışlardan kaynaklı enfeksiyonlara neden olabildiği için hastamıza rapor da düzenledik" diye konuştu.