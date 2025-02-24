40 yıllık sigara tiryakisiydi: "Kapının önüne çıkamaz hale geldim"
İzmir'deki bir petrokimya fabrikasında kaynakçı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özer Çetin (60), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) atakları nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sigarayı bıraktı. 40 yıldır aktif sigara içtiğini söyleyen Çetin, son atak nedeniyle ölüm korkusu yaşadığını belirtip, "Gezip tozmayı, yurt dışına çıkmayı düşünürken buradan kapının önüne çıkamaz hale geldim. Hayallerimi sigara yüzünden kaybedecektim. Dünyadaki en değerli şeyin sağlık olduğunu anladım" dedi.
İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Özer Çetin, kaynakçı olarak çalıştığı petrokimya fabrikasından 8 yıl önce emekli oldu. Çetin, mesleğine bir süre daha devam etti. İş hayatını noktalayan 40 yıllık sigara tiryakisi Çetin, bir süredir yaşadığı nefes darlığı şikayetiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. KOAH teşhisi konulan Çetin, burada tedaviye alındı. Hastanede sağlığına kavuşan Çetin, sigarayı da bıraktı. Çetin, "Bu hastaneye gelmeden önce, nefes alamıyordum. Artık öyle bir duruma geldim ki kalkıp bir adım atsam ciğerlerim patlayacak, yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Aldığım nefes yetmiyordu. Kendimi ölecek gibi hissediyordum. Evdekilere 'Çabuk ambulansı arayın, ölüyorum' dedim. Kendime o kadar kızdım ki 'Sen daha bu kadar sigara içersen fazla yaşamazsın' dedim. 3 gündür bu hastanede yatıyorum. Burada ciğerlerime oksijen verildi. Şimdi kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.