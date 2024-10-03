400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir

Bunun Akbaş Barajı’nda suyun bittiğini gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Artık Akbaş Barajı’ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli’de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani zorunlu olmadıkça su kullanmayalım.” dedi.

Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini bildiren Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.