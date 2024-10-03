400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir
Denizli’nin su ihtiyacını karşılayan kaynaklarından Akbaş Barajı’nda su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Barajdan içme suyu alımı durduruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 400 bin kişiyi etkileyen su sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirterek, kesintilere başlayabileceklerini söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik seviyenin altına düşen Akbaş Barajı’ndan içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini açıkladı.