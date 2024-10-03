400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir

Denizli’nin su ihtiyacını karşılayan kaynaklarından Akbaş Barajı’nda su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Barajdan içme suyu alımı durduruldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 400 bin kişiyi etkileyen su sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirterek, kesintilere başlayabileceklerini söyledi.

400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir - 1

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su seviyesi kritik seviyenin altına düşen Akbaş Barajı’ndan içme suyu alımını durdurmak zorunda kaldıklarını, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini açıkladı.

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400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir - 2

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Güney ilçesindeki Akbaş Barajı’nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çavuşoğlu, su seviyesinin barajdan su alma seviyesinin altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ’nin içme suyu vermeyi durdurduğunu belirtti.
400 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya: Su seviyesi kritik seviyenin altına indi, su kesintileri başlayabilir - 3

Bunun Akbaş Barajı’nda suyun bittiğini gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Artık Akbaş Barajı’ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli’de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani zorunlu olmadıkça su kullanmayalım.” dedi.

Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini bildiren Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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