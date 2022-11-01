400 lastikle evine giden 230 basamaklı merdiven yaptı

"230 BASAMAK VAR AMA 400 TANE LASTİK HARCADIK"

Yaklaşık 2 buçuk yıldır merdiveni yapmakla uğraştığını belirten Ali Dülgel, "Ben lastikleri toplamaya başlamadan önce bir oda yapmak istedim. Çocuklarımla beraber piknik yaparız diye. Daha sonra mutfak yaptım. Dedim ki bir tanede yatak odası olsun. Laz müteahhit misali 3 artı 1 bir ev yaptık buraya. Normalde yaptığım evden değirmene inen bir yolumuz var. Yol düzgün olmayınca bende başka bir yerde gördüğüm araba lastikleriyle merdiven yapma kararı aldım. Yaptığım çalışma bir gün sürmedi 2 buçuk senedir uğraşıyorum. 230 basamak var ama 400 tane lastik harcadık. Daha sonrasında da lastikleri herkes tuttuğu takımın renklerine boyayacağım" diye konuştu.