41 ile uyarı: Fırtına, toz taşınımı, kuvvetli yağış (Bu hafta hava nasıl olacak?)

DOĞU ANADOLU'DA RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah ile akşam saatleri arasında Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.