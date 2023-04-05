41 ile uyarı: Fırtına, toz taşınımı, kuvvetli yağış (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MGM tarafından 9 il için turuncu kodlu ve 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU KOD NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah ile akşam saatleri arasında Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde 22 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Deprem Bölgesinde bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.