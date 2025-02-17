41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar"

Bursa'da 2017 yılında yap-sat usulüyle başlanan 11 bloklu site inşaatında, 41 daire sahibi ile birlikte inşaatın müteahhidi de mağdur oldu. Arsa sahibi yaşlı anne ve iki oğlu, iki yıl önce tamamlanan daire satışlarının devrini gerçekleştirmedi. Aradan geçen 8 yılda hak sahipleri tapularını alamadı, müteahhit ise yasal hakkı kapsamında 8 dükkanı yer sahiplerine vermedi. İddialara yanıt vermeyen arsa sahiplerini konunun yargıya intikal ettiğini dile getirdi.

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 1

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 2017 yılında yap-sat usulüyle başlanan 11 blok, 83 daire ve 16 dükkandan oluşan site inşaatında, arsa sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık, hak sahipleri ve inşaatın müteahhidini mağdur etti.

Sözleşmeye göre, inşaat belirli aşamalara geldiğinde daire satışlarının devredilmesi gerekiyordu. Ancak bu şartlar, arsa sahipleri anne S.Y. (78) ve oğulları H.Y. (59) ve Ş.Y. (57) tarafından yerine getirilmedi. Müteahhit ve arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye göre, inşaatın yüzde 25'i tamamlandığında 21 hak sahibine tapuları teslim edildi.

İnşaatın yüzde 50'si tamamlandığında, arsa sahibinin 14 daire satışını daha müteahhide vermesi gerekiyordu, ancak satışları vermedi. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca 4 hak sahibi hariç tüm tapuların verilmesi, yüzde 100 tamamlandığında da garantör olarak kalan 4 kişinin tapularının teslim edilmesi gerekirken konu yargıya taşındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 2

"VATANDAŞLAR HALEN EVDE OTURAMIYORLAR"

Hak sahipleri genelde arsa sahiplerinin müteahhitler tarafından mağdur edildiğini, ancak bu olayda müteahhidin de kendileriyle mağdur olduğunu belirtip tapularını bir an önce almak istediklerini ifade etti.

İnşaat yapı müteahhidi Ahmet Bayram, "Biz buraya yap-sat inşaat usulü sözleşme yaparak girdik. 2017'de inşaata başladık. Sözleşmeye göre, ilk 21 daire satışı verildi. Bu sözleşmede 'parçalı satış' olarak geçiyor." dedi.

"Buna göre inşaat yüzde 50'ye gelince, 14 daire satışı daha verilmesi gerekiyordu. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca ise 4 satış kalmak şartıyla tamamını vereceklerdi. Bunlar bize yüzde 50 ve yüzde 80'de satışı vermediler." diye konuşan Bayram, inşaat yüzde 50 tamamlanınca, bilirkişi götürerek rapor çıkarttıklarını, yüzde 80 tamamlanınca da alamayınca tekrar rapor çıkarttıklarını belirtti.

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 3

Şu anda binanın bitmiş vaziyette olduğunu dile getiren Bayram, "Bu iki satışımızı ve sonuncusunu da vermediler. Biz inşaatı bitireli 2 yıl oldu ve halen satışlarımızı bitiremediğimiz için, arkadaşlarımız ve biz de mağduruz. Bina tüm denetimlerden başarılı şekilde geçmiştir. Yer sahibinin şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bizi denetlemeye gelmişlerdir. Binada hiçbir eksik yoktur. Ancak vatandaşlar halen evlerinde oturamıyorlar. Yerleşenler bile mağdur durumdalar." ifadelerini kullandı.

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 4

Tapuların hak sahiplerine teslim edilmemesi üzerine, arsa sahiplerine inşaat bitiminde verilecek olan dükkanları vermediğini, bunun üzerine anne ve 2 oğlunun dükkanlara kapı kilitlerini ve arka camları kırarak girdiğini belirten Bayram, "Mal sahiplerinin 8 tane dükkanı var. Onları kiraya vermek istiyorlar. Ben cenaze için şehir dışına çıktım. Ardından ise onlar kapıları kırıp, zorla içeri girdiler. Bunların güvenlik kamerası görüntüleri de var. Onlar, satışlarımızı vermeyince bizim de daire sattığımız kişiler haklı olarak, 'Burası bizim paramızla yapılmıştır. Satışlarımızı vermeden bunların buraya oturma hakları yoktur' diyorlar." diye konuştu.

Bayram, 21 kişinin evlerinde oturduğunu geriye kalan 41 kişinin satışını alamadıklarını da sözlerine ekledi.

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 5

"OTURUYORUM AMA TAPUM YOK"

Mustafa Kanal (30) ise 25 yaşında aldığı dairenin hala tapusunu alamadığı söyleyerek, "Yıllardır tapu kavgasıyla uğraşıyoruz. Biz, mahkemenin artık sonuçlanmasını istiyoruz. Tapularımıza kavuşmak istiyoruz. 5 yıldır evimiz var ama tapumuz yok. 'Bir dairemiz var' diyemiyoruz. Yani bir ev almak kolay değil. Bu daire yıllardır biriktirdiğimiz emeklerin bir karşılığıdır. Dairede şu an oturuyorum ama tapum yok. Kendi evimde kiracı gibiyim. Biz artık mahkemenin sonuçlanarak, tapuların sahiplerine kavuşmasını istiyoruz.” diye konuştu.

41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar" - 6

"KOMŞULARIMIN TAPUSUZ OLMASI HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Dairesinin tapusunu alan 21 kişiden biri olan Ali Yazıcı (68) ise "Tapusu elinde olan şanslı site sakinlerinden biriyim. Her biri güzel insanlar olan komşularımızın tapusuz olması, site sakinleri olarak, hepimizi huzursuz ve rahatsız ediyor. Tapusuz arkadaşları mağdur eden kişilerin, herhalde ahirette yatacak yeri yoktur." dedi.

Yer sahiplerinden H.Y. iddilara yanıt vermeyerek konunun yargıda olduğunu ve hukuki süreç devam ettiği için konuşmak istemediğini söyledi.

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