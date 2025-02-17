41 kişi ve müteahhit de mağdur... Tapu devri krizi: "Normalde bırakıp kaçarlar"

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 2017 yılında yap-sat usulüyle başlanan 11 blok, 83 daire ve 16 dükkandan oluşan site inşaatında, arsa sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık, hak sahipleri ve inşaatın müteahhidini mağdur etti.

Sözleşmeye göre, inşaat belirli aşamalara geldiğinde daire satışlarının devredilmesi gerekiyordu. Ancak bu şartlar, arsa sahipleri anne S.Y. (78) ve oğulları H.Y. (59) ve Ş.Y. (57) tarafından yerine getirilmedi. Müteahhit ve arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye göre, inşaatın yüzde 25'i tamamlandığında 21 hak sahibine tapuları teslim edildi.

İnşaatın yüzde 50'si tamamlandığında, arsa sahibinin 14 daire satışını daha müteahhide vermesi gerekiyordu, ancak satışları vermedi. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca 4 hak sahibi hariç tüm tapuların verilmesi, yüzde 100 tamamlandığında da garantör olarak kalan 4 kişinin tapularının teslim edilmesi gerekirken konu yargıya taşındı.