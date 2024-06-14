42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılıp 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı’nın tutuklu müteahhitlerinden Cem Akkaya, müteahhit olmadığını savundu. Apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını söyleyen Akkaya, “Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalarda yargılama sürüyor.O apartmanlardan biri Adana’nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı…