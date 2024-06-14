42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması

“MÜTEAHHİT DEĞİLİM”

Bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Cem Akkaya, müteahhit olmadığını, apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını belirterek, “Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır.” diyerek suçlamaları kabul etmeyip, tahliyesini istedi.

Müteahhit Tamer Erginkoç da eski savunmalarını tekrarlayıp, suçlamaları kabul etmedi.