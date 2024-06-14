42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılıp 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı’nın tutuklu müteahhitlerinden Cem Akkaya, müteahhit olmadığını savundu. Apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını söyleyen Akkaya, “Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır.” dedi.

42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin açılan davalarda yargılama sürüyor.

O apartmanlardan biri Adana’nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı…

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42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması - 2

Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firarda olan teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına devam edildi.
42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması - 3

Duruşmaya, haklarında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istenen tutuklu müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması - 4

“MÜTEAHHİT DEĞİLİM”

Bazı müştekiler ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Cem Akkaya, müteahhit olmadığını, apartmanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını belirterek, “Apartmanı inşa eden kooperatifin üyesiyim. Bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir binadır.” diyerek suçlamaları kabul etmeyip, tahliyesini istedi.

Müteahhit Tamer Erginkoç da eski savunmalarını tekrarlayıp, suçlamaları kabul etmedi.

42 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden, “Müteahhit değilim” savunması - 5

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitlerin tutukluluğunun devamına, Cüneyt Akkaya’nın da yakalanmasına yönelik kararın devamına karar verip, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

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