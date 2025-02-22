42 yaşına kendi işini kurdu: 2 bin metrekare alanda günlük 40 tona yakın üretiyor
Karaman'da yaşayan Hakkı Karasipahi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, kullanılmayan ahşap atıkları pelete (orman atıklarının işlemden geçirilip sıkıştırılması sonucu elde edilen yakıt çeşidi) dönüştürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde çeşitli firmalarda yönetici olarak çalışan 42 yaşındaki Karasipahi, son çalıştığı palet üretim fabrikasında kullanılmayan ahşap atıkların ekonomiye kazandırılabileceğini düşünerek kendi işini kurmaya karar verdi.