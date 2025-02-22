42 yaşına kendi işini kurdu: 2 bin metrekare alanda günlük 40 tona yakın üretiyor

Peletin karbon salımı ve kül açığa çıkarmaması gibi özellikleriyle kömüre göre daha çevreci olduğunu belirten Karasipahi, şunları kaydetti:



"O yıllarda çevredeki fabrikalardan ve firmamızdan çıkan yaklaşık 7 bin ton ahşap ve talaş atığımız vardı. Firmalar bu atıkların geri dönüşümünü sağlayamadığı için yakıyor veya çöpe atıyordu. Katma değeri düşük olan atıkları belli işlemlerden geçirerek pelet haline getirip, yakıt olarak kullanılması için sisteme sokuyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda günlük 40 tona yakın pelet üretiyoruz. Şu anda yurt içine satış yapıyoruz ancak yurtdışından talep gelmesi halinde bunları da değerlendireceğiz."



