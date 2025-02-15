42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor
Malatya'nin Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen depremler sonrasında bin 600 rakımdaki bahçesine bungalov tipi ev inşaa etti. Demirkaya,'nın inşaa ettiği evi gören bir daha bakıyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Mehmet Demirkaya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği bungalov tipi evi görenler bir daha bakıyor.