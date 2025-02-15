42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor

Malatya'nin Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen depremler sonrasında bin 600 rakımdaki bahçesine bungalov tipi ev inşaa etti. Demirkaya,'nın inşaa ettiği evi gören bir daha bakıyor.

42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor - 1

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Mehmet Demirkaya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği bungalov tipi evi görenler bir daha bakıyor.

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42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor - 2

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Demirkaya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bin 600 rakımdaki bahçesine bungalov tipi ev inşa etti.

42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor - 3

Demirkaya'nın, bin 600 rakımdaki bahçesine inşa ettiği ve içerisinde antika eşyaların bulunduğu bungalov tipi evi görenler ise bir daha bakıyor.


42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor - 4

"ANTİKA EŞYALARA İLGİM VAR"

70 metrekare genişliğe, her türlü geleneksel eşyaya, gramofon, eski radyolara, gaz lambası, mutfak takımları gibi eşyalara rastlamanın mümkün olduğu küçük bir müzeyi andıran evin güvenli olduğuna vurgu yapan Mehmet Demirkaya, küçük yaşlardan buyana antika eşyalara da ayrı bir ilgisinin bulunduğunu söyledi.


42 yaşındaki adam bin 600 rakımdaki evde yaşıyor: Deprem sonrası yaptı, gören bir daha bakıyor - 5

Doğa ile de iç içe yaşamayı sevdiğini kaydeden Demirkaya, misafir ağırlayabileceklerini de sözlerine ekledi.

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