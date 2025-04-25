42 yıllık hobisi, profesyonel tesise dönüştü: İl dışından da yoğun talep var

HEM HOBİ HEM MESLEK HEM SOSYAL DAYANIŞMA

"Güvercin Apart"ın sadece bir barınak değil aynı zamanda bir sosyalleşme alanı olduğunu belirten Çivici, "Meslek haline getirdik bu işimizi. Ve dahilinde yıllardır kırılmamış bir ırka çalışıyoruz. Isparta güvercini olarak, dolapçı olarak. Bu ırka gönül verdik. Böyle devam ediyoruz. Önceki dönemde bizim güvercin beslememize izin vermiyorlardı. İşinden, kaydından olur, okulundan olur diye. Ama şimdiki gençlere diyoruz ki suç işleyip yere bakacağına güvercin besleyip havaya baksınlar" ifadelerini kullandı.



Tesisin, farklı meslek gruplarından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Çivici, "Önceden iki tane kümesimiz vardı. Üçe çıkardık. Sonradan 12-13 lira çıkardık. Neden? Apartmanda besleyemeyen arkadaşlarımız var. Memur arkadaşlarımız var, polis arkadaşlarımız var, jandarma arkadaşlarımız var. Onlara kiraya vermeyi düşündük" dedi.





