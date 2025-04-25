42 yıllık hobisi, profesyonel tesise dönüştü: İl dışından da yoğun talep var
Isparta'da yaşayan 51 yaşındaki bir vatandaş, 42 yıllık güvercin tutkusunu 'Güvercin Apart' adlı işletmeye dönüştürdü. Güvercin beslemeye vakti olmayanlara kiraya verdiği 10 apart kümesten oluşan tesis kısa sürede büyük ilgi gördü. Isparta'ya özgü 'dolapcı güvercin' cinsini de yaşatan vatandaş, 20 yıllık motosiklet tamirciliğini bırakarak hobisini mesleğe dönüştürdü. Tesisiyle hem kuşların konforunu hem de sahiplerinin kolaylığını sağlıyor. Apartın aylık ücreti, güvercinlerin hastalık masrafları kiracıya ait olduğunda ortalama 8 bin lirayı buluyor.
Isparta'da yaşayan 51 yaşındaki Ömer Çivici, 42 yıldır hobi olarak sürdürdüğü güvercin sevgisini farklı bir boyuta taşıdı. Kentte güvercinler için özel olarak yaptığı kümesleri "Güvercin Apart" adı altında bir işletmeye dönüştüren Çivici, bu alanları özellikle güvercin beslemeye gönül vermiş ancak zaman bulamayan vatandaşlara kiraya veriyor. Toplam 10 apart kümesten oluşan tesis, kısa sürede büyük ilgi gördü. Güvercin severlerin yoğun talep gösterdiği apartlar kısa sürede doldu. Tesiste hem kuşların konforu hem de sahiplerinin kolaylığı gözetiliyor. Çivici, apartın aylık ücretinin ise güvercinlerin hastalık masrafları kiracıya ait olduğunda ortalama 8 bin lirayı bulduğunu belirtti.