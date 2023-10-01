43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Gül, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağını duyurdu. MGM'nin son rapora göre, 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…
Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı.