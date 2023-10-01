43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Gül, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağını duyurdu. MGM'nin son rapora göre, 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı.  

TÜRKİYE HABERLERİ

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. 

Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların yarın (1Ekim) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir."

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KARADENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Sinop'un iç kesimleri ile Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

43 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Ankara, 
Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu, Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. 

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar devam edecek. Ankara'da su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. İzmir hafif yağmurlu ve serin. Antalya'ya gök gürültülü şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Deni̇zde hortum tehlikesi̇ de var. İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 29 derece. 

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Marmara'da yağmur Sakarya, Kocaeli̇, Balıkesir, Yalova boyunca geniş alanda Salıya kadar sürecek. sıcaklıklar 22-24 derecelerde.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

İç Anadolu'da su baskını ve doluya karşı tedbirli̇ olunmalı. Konya, Eskişehir, Kayseri, Sivas’a kadar yağış gök gürültülü ve şiddetli. Sıcaklık düşüyor 19-21 dereceye inecek. Bölgede Pazartesi̇ de yağışlı bir gün.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Ege'de Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya'da yağmur kuvvetli. Sahi̇llerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, hava bulutlu Manisa ve Muğla 25, Afyon 20, Bodrum 28 derece. 

Akdeniz'de  Iiparta, Burdur, Mersin, Adana, Hatay boyunca sel tehlikesi var. Dolu ve hortum da oluşabilir, tedbirli̇ olunmalı. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır’a uzun zaman sonra yağış geliyor. Adana ve Gazi̇antep 26 derece.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Karadeniz'liler dikkat, Karabük, Samsun, Trabzon hattı boyunca bölgenin büyük bölümünde yağmurlar kuvvetli ve hava soğuyor. Pazartesi Doğu Karadeniz'de su baskını tehlikesi̇ daha yüksek. Bolu 18, Samsun 25 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum’a sağanak var. Erzurum 21, Malatya 25 derece.

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

2 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

3 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

4 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

5 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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