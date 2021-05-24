43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi

Corona virüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

İHA - Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 11:09

43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 1
Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğuna başlamasıyla, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 2
Özellikle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara bağlantı yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 3
Ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteren trafik ekipleri, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 4
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 5
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 6
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 7
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 8
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 9
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 10
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 11
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 12
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 13
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 14
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi - 15

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