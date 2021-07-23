43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı.

Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.