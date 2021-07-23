43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü erken yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu. 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.