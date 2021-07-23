43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü erken yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

İHA - DHA 23.07.2021 - 03:22

43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 1
43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı.
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 2
Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 3
Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 4
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 5
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 6
43 ilin geçiş güzergahında dönüş yoğunluğu - 7

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