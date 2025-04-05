43 ilin geçiş güzergahında sağanak yağış etkili oldu: Yola çıkanlara uyarı
Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücüler, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağışla karşılaştı. Akıcı ilerleyen araç trafiğinin olduğu "kilit kavşak" havadan görüntülendi. Emniyet, dönüş yolundaki sürücülere 'dikkatli olun' çağrısı yaptı.
Ülkenin dört bir yanından bayram tatilinden dönen vatandaşların büyükşehirlere yolculuğu devam ederken, 43 ilin geçiş güzergâhı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu.