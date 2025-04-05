43 ilin geçiş güzergahında sağanak yağış etkili oldu: Yola çıkanlara uyarı

Yapılan paylaşımda, dönüş yolculuklarının devam ettiğine dikkat çekilerek, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara uymak hayat kurtarır. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda sevdiklerimize kavuşmanın heyecanı kadar trafikteki sorumluluğumuzu da unutmayalım. Birkaç dakikalık dikkat, bir ömrü değiştirebilir. Güvenli yolculuklar" ifadelerine yer verildi.