43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde de kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.