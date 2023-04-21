43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk gününde de kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Akıcı şekilde araç trafiğinin ilerlediği Ankara-Samsun D-200 Karayolu'nun bazı bölgelerinde araçlar tampon tampona ilerledi. Kırıkkale-Kayseri D-765 Karayolu'nda ise trafiğin normal olarak seyrettiği görüldü.
İçişleri Bakanlığının "trafik tedbirleri genelgesi" çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kontrol noktalarında denetimlerini sürüyor.
Kolluk kuvvetleri, seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini ve evrakının kontrollerini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri de denetimlerde görev aldı.