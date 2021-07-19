43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti.

"17 TEMMUZ'DA 160 BİN ARAÇ GEÇİŞİ OLDU" Vali Yunus Sezer de Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını belirterek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.



Vali Sezer, ''Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle yoğun bir trafik yaşadık. Bu sene 15 Temmuz'dan itibaren geçen yıllara göre çok fazla bir yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz'da 160 bin araç geçişi oldu'' dedi.