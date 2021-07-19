43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, arife gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği kavşakta araçlar tampon tampona ilerleyebildi.
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İHA 19.07.2021 - 16:18
9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.
Trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
BİR GÜNDE 100 BİN ARAÇ GEÇTİ
Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi.
"17 TEMMUZ'DA 160 BİN ARAÇ GEÇİŞİ OLDU"
Vali Yunus Sezer de Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını belirterek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.
Vali Sezer, ''Özellikle bayram tatilinin de fazla olması sebebiyle yoğun bir trafik yaşadık. Bu sene 15 Temmuz'dan itibaren geçen yıllara göre çok fazla bir yoğunluk yaşandı. Özellikle 17 Temmuz'da 160 bin araç geçişi oldu'' dedi.
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