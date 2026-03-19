43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
19.03.2026 15:42
AA
43 ilin kara yolu bağlantısı "kilit kavşak"ta bayram tatili nedeniyle trafik oluştu.
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
BAZI KAVŞAKLAR KAPANDI
Karayolları ekipleri ise trafiğin sekteye uğramaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için sahada olduklarını ifade etti.