43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. 43 ilin karayolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş; geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolunu kullanan sürücüler, 'kilit kavşak'ta trafiğe takıldı. Durma noktasına gelen araçlar, tampon tampona ilerleyebildi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.