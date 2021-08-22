43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İHA 22.08.2021 - 20:30 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 20:33

43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 1
43 ilin karayolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 2
Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş; geri dönüş için yollara akın etti.
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 3
Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolunu kullanan sürücüler, 'kilit kavşak'ta trafiğe takıldı.
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 4
Durma noktasına gelen araçlar, tampon tampona ilerleyebildi.
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 5
Yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 6
43 ilin bağlantı noktasında yoğun trafik - 7

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