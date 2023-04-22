43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı.

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 1

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 2

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 3

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 40-50 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 4

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 5

Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 6
43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 7
43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 8
43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 9
43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 10
43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu - 11
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