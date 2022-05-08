43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Haberler - İHA 08.05.2022 - 18:57

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 1

'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüşü sebebiyle zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 2

Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 3

Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 4

Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 5

Kara yolundaki araç trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Öğlen saatlerinde başlayan trafik, akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 6
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 7
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 8
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 9
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 10
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - 11

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