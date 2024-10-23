43. kattan düşerek ölen genç kadının ailesinden cinayet iddiası
Ankara’da 43 katlı gökdelenin en üst kadından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ailesi, olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen anne Elif Karaca, “O gün çok mutluydu. Kapadokya’ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi." dedi.
Olay, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binicilik eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Semanur Arslan, arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.’nün (31) bulunduğu eve gitti.
İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Semanur Aslan olduğu ve 43’üncü kattan düştüğü tespit edildi.