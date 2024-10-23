43. kattan düşerek ölen genç kadının ailesinden cinayet iddiası

"ABLAMI TEHDİT EDEN KİŞİLER VARDI"

Arslan’ın kardeşi Serhat Arslan ise, ablasının neşeli ve enerji dolu birisi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Ablamın öldüğü evdeki o iki kişinin ifadeleri birbirleriyle çelişiyor. Ablam taksi çağırdıktan çok kısa bir süre sonra ölmüş. İntihar edecek hiç kimse taksi çağırmaz. Ablamın telefonu şifreliydi. Telefonuyla uğraşılmış. Bu olay kesinlikle intihar değil. Neden öldüğüne dair bir tahminim yok ama ablamı tehdit eden kişiler vardı."