43 yıl sonra Almanya'dan Türkiye'ye döndü: Doğduğu topraklara gelmenin heyecanını yaşıyor
Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Sabahattin Yaman, 43 yıl sonra kesin dönüş yaparak memleketi Kahramanmaraş'a yerleşti. Yaman, genç yaşta çıktığı gurbet yolculuğunu, sevinçleri ve hüznüyle geride bırakarak, doğduğu topraklara geri dönmenin heyecanını yaşıyor.
Kahramanmaraş’ta doğup büyüyen ve eğitimini memleketinde tamamlayan Yaman, genç yaşında ailesini, dostlarını ve memleketini geride bırakarak Almanya’ya işçi olarak gitti.
Yıllar içinde farklı işlerde çalıştı, ancak otobüs ve tır şoförlüğü onun hayatının büyük bir kısmını oluşturdu. Avrupa’nın birçok ülkesine iş amaçlı seyahat eden Yaman, farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulurken, her zaman Türkiye’ye duyduğu özlemle yaşadı.