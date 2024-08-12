44 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi davasında 5 kişilik heyet bilirkişilikten çekildi

TÜM DOSYALARDAN ÇEKİLDİLER

Dilekçenin devamında bu nedenlerden dolayı heyetin tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanının ortadan kalktığı ve bunun da dava dosyasına bir katkı sunamayacakları hususunu doğurduğu belirtilerek, “Kaldı ki yaşanan tüm bu süreçlerde, akademik çalışmalarımız da büyük oranda aksama meydana gelmiştir. Doktora, yüksek lisans ve lisans derslerimizin fazlalığı ile danışmanı bulunduğumuz öğrenci sayısının yüksekliği ve idari görevler ile bilim kurulu üyeliklerinden ötürü de bilirkişilik görevini süresi içerisinde yerine getiremeyeceğimiz anlaşılmıştır. Sonuçta, yukarıda yapılan gerekçelendirmeler kapsamında; heyet üyelerimize yapılan tüm bilirkişilik görevlendirilmesinden affımızı diler, gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.” denildi.

2 SANIĞA TAHLİYE GELMİŞTİ

Mahkemeden çekilme talebi bulunan bilirkişi heyeti, Said Bey Sitesi ile ilgili hazırladığı raporda, sitenin zemin katında bulunan markette inşaatın tamamlanmasından sonra, zemin kat tavanı galeri boşluğuna onaylı projesine aykırı olacak şekilde gerçekleştirilen çelik konstrüksiyon imalatlarına esas çelik profillerin, zemin kat tavanı galerisindeki kiriş elemanlarına ankraj ile bağlantılarının gerçekleştirilmesinin binanın yıkılmasında etkili olduğu ve bu nedenle de tutuklu müteahhit Hasan Çam’ın asli kusurlu olduğu, diğer sanıkların ise kusurlarının bulunmadığı belirtilmişti.



Raporun ardından tutuklu sanıklar Halil Yıldız ve Yavuz Kaygısız’ın avukatları mahkemeye başvurarak son raporda müvekkillerine herhangi bir kusur atfedilmediğinden dolayı tahliyelerini talep etmiş, mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar vermişti.