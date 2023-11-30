44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı?

USULSÜZLÜKLER ZİNCİRİ

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil, belge, fotoğraf ve videolar nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.

Burada 7 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler sonunda hazırlanan raporda 44 kişiye mezar olan sitede projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı belirtilirken, denetiminde de sorunlar olduğu kaydedildi.