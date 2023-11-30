44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı?
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi’nde, perde betonun bir kızmında briket kullanıldığı iddia edildi. Sitede çöken binada 4 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, perde betonun içinde briket olduğunu video ve belgelerle tespit ettiklerini söyledi. Erdemoğlu, buldukları delilleri dava dosyasına sunduklarını anlattı.
Kahramanmaraş’taki 2 bloklu Said Bey sitesi, 6 Şubat günü meydana gelen ilk depremde yıkıldı.
Sitede 44 kişi yaşamını yitirdi.Yıkılan iki binaya ilişkin başlatılan soruşturmada sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız tutuklanırken, şirket kontrol elemanı Melike Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.