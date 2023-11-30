44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve 44 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi’nde, perde betonun bir kızmında briket kullanıldığı iddia edildi. Sitede çöken binada 4 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, perde betonun içinde briket olduğunu video ve belgelerle tespit ettiklerini söyledi. Erdemoğlu, buldukları delilleri dava dosyasına sunduklarını anlattı.

44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 1

Kahramanmaraş’taki 2 bloklu Said Bey sitesi, 6 Şubat günü meydana gelen ilk depremde yıkıldı.

Sitede 44 kişi yaşamını yitirdi.

Yıkılan iki binaya ilişkin başlatılan soruşturmada sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız tutuklanırken, şirket kontrol elemanı Melike Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 2

USULSÜZLÜKLER ZİNCİRİ

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil, belge, fotoğraf ve videolar nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.

Burada 7 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı incelemeler sonunda hazırlanan raporda 44 kişiye mezar olan sitede projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı belirtilirken, denetiminde de sorunlar olduğu kaydedildi.
44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 3

Raporun ardından Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’ü tutuklu 5 şüpheli hakkında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 4

Davanın sanıkları yargılanacakları günü beklerken, ölenlerin yakınları yaptıkları araştırmada yeni belge ve fotoğraflara ulaştı.

Babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, yaptıkları araştırmada Said Bey Sitesi’nin olduğu yerde daha önce 6 katlı bir binanın bulunduğunu ve çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 44 kişiye mezar olan binanın yapıldığını anlattı.

44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 5

Kendilerine bir video ulaştığını söyleyen Erdemoğlu, yıkılan sitenin yanında yer alan 2 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında sitede perde beton yerine briket kullanıldığının görüldüğünü anlattı.

44 kişiye mezar olan siteyle ilgili vahim iddia: Perde beton yerine briket mi kullanıldı? - 6

Erdemoğlu, ilgili videoyu dava dosyasına sunduklarını söyledi.

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