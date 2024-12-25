44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar sürüyor. O binalardan biri Dulkadiroğlu ilçesindeki Said Apartmanı… Said Apartmanı, 44 kişiye mezar oldu. Binanın yıkılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ve Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor - 1

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılan iki bloklu Said Bey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin yıkılmasına ilişkin soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici tali kusurlu bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor - 2

SAVCILIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’ndan kamu görevlileri için soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık izin vermedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlığın kararına itiraz etti.

İtirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmak için yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle kaymakamlığın kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamu görevliler hakkında soruşturma izni verdi.
44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor - 3

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İznin ardından Arzu Özaydın ile Serap Binici hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Özaydın ve Binici, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Soruşturma sonunda Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanıklar, 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor - 4

SİTE DAVASINDA 6 SANIK VAR

Said Bey Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit Hasan Çam (53), yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55), tutuksuz yapı denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55), şantiye şefleri Murat Kaş (39), Halil İbrahim Us (34) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız (33) bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

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