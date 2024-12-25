44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor

SAVCILIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’ndan kamu görevlileri için soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık izin vermedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlığın kararına itiraz etti.

İtirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmak için yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle kaymakamlığın kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamu görevliler hakkında soruşturma izni verdi.