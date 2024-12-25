44 kişiye mezar olan site için iki kamu görevlisine soruşturma izni çıktı: 15’er yıl hapisleri isteniyor
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar sürüyor. O binalardan biri Dulkadiroğlu ilçesindeki Said Apartmanı… Said Apartmanı, 44 kişiye mezar oldu. Binanın yıkılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ve Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılan iki bloklu Said Bey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirdi.Sitenin yıkılmasına ilişkin soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici tali kusurlu bulundu.