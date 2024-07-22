44 kişiyi öldüren değişiklik! Müteahhidin “Zemin sıvılaştı” iddiası raporla çürüdü: “Binayı sonradan eklenen profiller yıktı”

“TEZLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI”

Sitede annesi, babası, kardeşi ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, en başından beri binanın market katından yıkıldığını ve marketi işleten Hasan Çam’ın kusurlu olduğunu ifade ettiklerini, raporun da bu yönde olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

“Altında marketçi olan bir insan tarafından yapılmıştı bu bina ve duruşmada ‘Ben inşaatın İ’sinden anlamam. ‘Ben sadece finansörüm. Ben sadece malzeme aldım. Yetkili ve bilen insanları işin başına getirdim’ demişti.

Buranın market katından yıkıldığını, yapılan kaçak asma kata saplanan çelik profillerden dolayı yıkıldığını, 2 katta hiçbir şey olmadığını 4 duruşma boyunca ifade ettik. Gelen bilirkişi raporunda da bu tezlerimiz doğru çıktı, zeminden kaynaklı hiçbir problem olmadığı, gerçeklerle gün yüzüne çıktı.”