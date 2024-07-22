44 kişiyi öldüren değişiklik! Müteahhidin “Zemin sıvılaştı” iddiası raporla çürüdü: “Binayı sonradan eklenen profiller yıktı”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 44 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi’nin yıkılma nedeni ikinci bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Tutuklu müteahhit ve zemindeki marketin sahibi Hasan Çam’ın avukatlarının “Zemin sıvılaşması nedeniyle yıkıldı.” savunması, bu raporla birlikte çöktü. Raporda, marketin kirişlerine projeye aykırı olarak çelik profiler eklendiği belirtildi. Bu profillerin, binanın taşıyıcı sistem elemanlarının davranışını değiştirdiği ve çökmeye neden olduğu ifade edildi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarına bir yenisi eklendi.