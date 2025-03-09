44 yıldır antikacılık yapıyor: Asırlık gramofonlara gözü gibi bakıyor

Gaziantep'te 44 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özalsan, dükkanında Osmanlı döneminden kalma nadir bulunan gramofonları titizlikle koruyor. Özalsan, bu eşsiz müzik aletlerini sadece bir eşya olarak görmüyor. "Onlar benim evlatlarım gibi. Her biri tarihin bir parçası ve geçmişin sesini günümüze taşıyor" diyor. Hanifi Özalsan, gramofonların bakımını da büyük bir özenle yapıyor. Müşterilerine sadece gramofon satmakla kalmayan deneyimli antikacı, bu özel cihazların nasıl çalıştırılması ve korunması gerektiği konusunda da bilgi veriyor. Gaziantep'teki antika meraklılarının uğrak noktalarından biri olan dükkânında, yıllara meydan okuyan gramofonların nostaljik sesi yankılanmaya devam ediyor.



