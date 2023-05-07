45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları)

2023 yılı 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercihleri 6 Mayıs'ta tamamlandı. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta tamamlandı. Atamaların tamamlanmasıyla birlikte gözler MEB tarafından açıklanacak olan öğretmen atana tercih sonuçlarına çevrildi.
Buna göre; 45 bin öğretmen atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Atama sonuçlarıyla ilgili bir saat bilgisi paylaşılmadı.
45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı.