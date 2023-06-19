45 gündür dış dünya ile iletişimi kesilen ÖSYM görevlileri aileleriyle buluştu
2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilen 110 personel, dün sınavın tamamladığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuştu.
YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı.