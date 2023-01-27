45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu.
İçme suyunun en önemli barajlarından biri olan Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 27’ye düştü.
Yağış olmayacağı takdirde 45 günlük suyun kaldığını belirten yetkililer ise vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise vatandaşlara suyu idareli harcaması konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.
BUSKİ, yaklaşık 1,5 milyon abonesine gönderdiği mesajda yağışlarda ciddi azalmalar yaşandığını belirterek tedbirler alındığını ifade etti.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arzetmektedir."