45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı

BUSKİ, yaklaşık 1,5 milyon abonesine gönderdiği mesajda yağışlarda ciddi azalmalar yaşandığını belirterek tedbirler alındığını ifade etti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arzetmektedir."