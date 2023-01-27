45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı’nın oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 27’ye indi. BUSKİ abonelerine gönderdiği uyarı mesajında barajlarda 45 günlük su kaldığını belirterek tasarruf çağrısı yaptı.

45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı - 1

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu.

45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı - 2

İçme suyunun en önemli barajlarından biri olan Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 27’ye düştü.

45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı - 3


Yağış olmayacağı takdirde 45 günlük suyun kaldığını belirten yetkililer ise vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.

45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı - 4

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise vatandaşlara suyu idareli harcaması konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.

45 günlük suyu kalan Bursa için BUSKİ'den tasarruf çağrısı - 5

BUSKİ, yaklaşık 1,5 milyon abonesine gönderdiği mesajda yağışlarda ciddi azalmalar yaşandığını belirterek tedbirler alındığını ifade etti. 

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arzetmektedir."

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