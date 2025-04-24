45 yaşında dudak kanserine yakalandı: Eski kaleciden sokaklara sanat dokunuşu
İzmirli eski kaleci Atilla Uçan (63), yaşamını spora ve resim tutkusuna adadı. Sporculuk kariyerini Urla Masterler Spor Kulübü'nde sürdüren Uçan, uzun yıllardır Urla sokaklarına resimler yaparak ilçeyi süslüyor. Yaşamının sporla geçtiğini ancak sanata olan düşkünlüğünün hep olduğunu ifade eden Atilla Uçan, "Hayatımı bir elimde fırça, bir elimde topla idame ettirdim" dedi.
Urla’da yaşayan eski kaleci Atilla Uçan, sporculuk kariyerini Urla Masterler Spor Kulübü'nde sürdürürken, diğer yandan fırçasıyla ilçe sokaklarını resimlerle süslüyor.