45 yaşında dudak kanserine yakalandı: Eski kaleciden sokaklara sanat dokunuşu

İlçede 350'ye yakın çöp konteynerini boyayarak dekore ettim. Urla'nın sokaklarının, köylerinin dekorunu ve boyasını yapıyorum. Dudak kanserine yakalanınca mücadele sürecinde birkaç sene resim yapmaya özlem duydum. Daha sonra kaldığım hastanenin duvarlarını süsledim. Sanat her zaman terapi oluyor. Keyif alıyorum ve insanlara bir şeyler sunduğum için onlar da mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.



