45 yıldır baba mesleğini yapıyor: Eşyalar yeniden hayat buluyor
Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Sakıp Kutsal, hasar görmüş, kırılmış ve yıpranmış antika veya aile yadigarı eşyaları tamir ederek yeniden hayat veriyor.
Babasından kalan ve gençliğinden bu yana topladığı antika eşyaları iş yerinde sergilemenin yanı sıra maddi değeri binlerce lira, manevi değerine ise paha biçilemeyen antika eşyaları ilk günkü hallerine kavuşturan Mehmet Sakıp Kutsal, hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı civarında bulunan dükkanında baba mesleği antikacılığı sürdürmek için yoğun çaba sarf eden Mehmet Sakıp Kutsal, babasından kalan ve 45 yılını vererek topladığı yüzlerce antika eşyaya gözü gibi bakıyor.