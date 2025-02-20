45 yıldır baba mesleğini yapıyor: Eşyalar yeniden hayat buluyor

"BABAM BAKIR EŞYALARI TAMİR EDERDİ"

Babasının yanında çalışırken zaman zaman antika eşyalara da denk geldiğini ve bu eşyaları da alarak koleksiyonuna koyduğunu belirten Kutsal, "Babam bakır eşyaları tamir ederdi. Cezve ve çaydanlığa nakış tarama işinden başlayıp desen yapmayı başardım. Nakış işine gönül verdik. Sonra nakış işi olmadığında tesviye ve montaj işini yaptığımız dükkanda kalfaların ellerine bakarak ve ustalarımızı izleyerek onların gösterdiği tecrübelerle mesleği kavramaya çalıştık" şeklinde konuştu.



Çocukluğundan beri babasının yanında antika eşyaları tamir ettiğini ve sattığını anlatan Kutsal, antika eşyalara olan merakının da bu dönemlerde başladığını ifade etti.





