45 yılı aşkın süre lutiyelik yapmış: Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar

İnanır, ustasının kendisini hep oğlu gibi gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hayat boyunca çok zorluklarla karşılaştık ancak hiçbir zaman pes etmedik. Hikayemiz gerçekten film olur. Tırnaklarımızla kazıdık. Betül de mesleği devam ettiriyor. Yani atölyenin isminin 'Miras' olmasının sebebi de o zaten. Betül babadan devam ediyor atölyeye. Şimdi de biz oğlumuzun devam etmesini istiyoruz. İnşallah bu miras böyle devam eder gider."