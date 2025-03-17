45 yılı aşkın süre lutiyelik yapmış: Baba mirası çalgı yapımına aşklarıyla sahip çıktılar
Bursa'da 2017'de hayatını kaybeden saz imalatçısı Sinan Şahin'in zanaatı, küçük yaşlardan itibaren yetiştirdiği çırağı ve ona aşık olup evlenen kızı tarafından devam ettiriliyor.
Tahtakale Mahallesi'ndeki Özdiken Pasajı'nda 45 yılı aşkın süre lutiyelik (çalgı onaran veya yapıp satan kişi) yapan Sinan Şahin, mesleğini bir yandan kızı Betül'e öğretirken 1994 yılında henüz 11 yaşında olan Emrah İnanır'ı yanına çırak olarak aldı.