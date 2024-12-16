450 yıllık külliyede aile ekonomisine katkı sağlıyorlar: 60 dükkanı da kadınlar işletiyor
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki 60 iş yerini işleten kadınlar, el sanatları ürünleri satarak ülke ekonomisine ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Payas ilçesinde 1574 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, 450 yıldır kullanılmaya devam ediyor. Hac ve İpek Yolu kervanlarının buluşma noktasında yer alan ve 2013'te restore edilmesinin ardından 60 iş yeri, kiralama yöntemiyle vatandaşlara tahsis edildi. Çarşıda bulunan esnaf kadınlar; taş boyama, ahşap tepsi, bileklik, kolye ve doğal taşlar gibi el işi ürünleri, hazırladıkları hediyelik eşya ile tarihi dokuda satışa sunuyor.