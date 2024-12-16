450 yıllık külliyede aile ekonomisine katkı sağlıyorlar: 60 dükkanı da kadınlar işletiyor

El emeği tepsi ve sepet sattığını dile getiren 54 yaşındaki Rauda Filge, “Yaklaşık 4 yıldır sepet ve ahşap tepsi yapıyorum. Kadın olarak dükkanımızı açmamız çok güzel bir his, bir insanın bir şey öğrenip satmaya başlayınca farklı bir his oluyor. Külliyede iş yerimize gelen yabancıları sepetlerimizi satıyoruz hem Arapça hem de İngilizce olarak sepetlerimizi sunuyoruz” dedi.