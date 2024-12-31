46 kişiye 11 milyon lira ceza: Yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalandılar
Edirne'de 2024 yılında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesilirken; el konulan 29 araçtan 6'sı kamuya kazandırıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin yüksek ekonomik değere sahip su ürünleri arasında yer alan çift kabuklu türlerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının kapalı olması nedeniyle yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerine konu olduğu kaydedildi.