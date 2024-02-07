47 kaçak otomobil yakalandı: Değeri 445 milyon lira
Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon lira değerinde 49 araç ele geçirildi.
Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen “Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar” kapsamında Türkiye’ye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.