47 kaçak otomobil yakalandı: Değeri 445 milyon lira

Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araçla ilgili olarak 54 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.