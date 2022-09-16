47 yaşında hayaline kavuştu

Atlas, ağır tonajlı araç kullanan sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken şeyin ise uykularını iyi almak olduğunu vurguladı.



Her zaman bakımlı olmaya özen gösterdiğini de dile getiren Atlas, "Ben bakımlı olmayı çok seviyorum. Bu işi yapıyoruz ama bakımlı da olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.





Dağıtım şirketinin sahibi Ali Kaplan da şirketlerinde çalışan iki kadın şoförden memnun olduklarını, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.



Kadın çalışanların da meslekte desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kaplan, "Çok memnunum. Çok dikkatliler. İşlerini severek yapıyorlar. Yaptıkları iş zor. Şoförlük çok zor bir meslek ama teşekkür ederim çok güzel iş yapıyorlar. 'Ben bu işi yapmam' demiyorlar, her işin de üstesinden geliyorlar." diye konuştu.