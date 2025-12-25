48 ilde lapa lapa kar yağacak. Rusya'dan çok kuvvetli geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek
25.12.2025 08:23
NTV - Haber Merkezi
Yarından itibaren yurda Rusya üzerinden soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olacak. İstanbul için de kar uyarısı verildi.
Kar bekleyenleri sevindiren haber geldi.
Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla beraber kar da etkili olacak.
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok noktada yağacak.
Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasını da ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Özellikle 27-29 Aralık arasında cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sakarya'da kar yağışı bekliyoruz." dedi.
Meteoroloji tahminlerine göre Ocak ayının ilk haftasında kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek.
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.