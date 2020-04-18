48 saat sokak kısıtlaması başladı

Corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı.
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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 18.04.2020 - 09:03
Virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilirken, İstanbul’da yollar adeta bomboş kaldı, trafik yüzde 9’a kadar düştü.
İki kıtayı birbirine bağlayan ve çok sayıda vatandaşın geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile E-5 Karoyulu, Vatan Caddesi gibi birçok yol da sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı.
Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı görünürken köprü geçişlerinde ve birçok noktada polisin kontrol yaptığı da gözlendi. Trafiğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulaması üzerinde yüzde 9’a kadar düştüğü görüldü.
Ankara'da da, sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, kısıtlamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar için hizmet etti.
Trabzon'da da cadde ve sokaklar boş kaldı
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.
Kısıtlamaya uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
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