48 saatlik kısıtlama sona erdi (İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntüler)

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Koca, 6 Mayıs gecesi İstiklal Caddesi'ndeki insan kalabalığını gösteren bir fotoğrafı, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullanmıştı.