48 saatlik kısıtlama sona erdi (İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntüler)
Corona virüs tedbirleri kapsamında 24 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da uygulamanın son bulmasıyla araç hareketliliği gözlenirken, vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı görüldü.
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Anadolu Ajansı 11.05.2020 - 02:01| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 02:20
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.
Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde yoğunluk oluşturdu.
Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. Kentin bazı bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.
Uygulamanın son bulmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araç hareketliliği gözlendi.
İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4'e ulaştı.
Kısıtlamanın kalkmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giden vatandaşların bir kısmının maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı gözlemlendi.
Sağlık Bakanı Koca, 6 Mayıs gecesi İstiklal Caddesi'ndeki insan kalabalığını gösteren bir fotoğrafı, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadesini kullanmıştı.
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