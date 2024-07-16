48 yıl önce satın aldı, binlerce kilometre yol yaptı | 98 yaşındaki adamın vasiyeti: “Cenazemi bu araçla taşıyın”
Sivas’ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, yarım asır önce satın aldığı aracını satmaya kıyamadı... Bulut, 48 yaşındaki otomobilini yaklaşık 15 yıldır garajda saklıyor. Aracını tamir ettirip yeniden gezmenin hayalini kuran Bulut, öldükten sonra cenazesinin bu araçta taşınmasını vasiyet etti.
Sivas’ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, yaklaşık yarım asır önce aldığı ve uzun yıllar kullanarak binlerce kilometre yol katettiği aracını satmaya kıyamadı.