48 yıl önce satın aldı, binlerce kilometre yol yaptı | 98 yaşındaki adamın vasiyeti: “Cenazemi bu araçla taşıyın”

CENAZESİNİN BU ARAÇLA TAŞINMASINI VASİYET ETTİ

“Babam bu aracı asla satmıyor, tekrar tamir ettirip bineceğini söylüyor.” diyen Nevzat Bulut ise, “Bu araba 48 yıldır bizde. Yaklaşık 15 yıldır da burada garajda duruyor. Plakası falan bile halen duruyor ancak trafikten düştüğü için burada duruyor. Gelip geçen gören şaşırıyor soruyor. Babam asla satmıyor. Ben bunu yaptırıp tekrar çalıştıracağım diyor. Böyle bir tutkusu var. Şu an 98 yaşında. Halen arabayı çalıştırıp binip gezeceğini söylüyor. Ben ölürsem beni bu arabayla götürün diye bize vasiyet etti. Bu araba çalışmazsa bile at arabasının arkasına bağlayın benim cenazemi de bu arabaya koyup yukarı tekkeye beni bu arabayla götürün diyor. Babam fırın ustasıydı. Türkiye’nin dört yanına fırın yaptı. O fırınların tüm malzemesini bu arabayla taşırdı. Bu araba tam bir emektar.” şeklinde konuştu.