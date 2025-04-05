485 yıldır yapılıyor, içinde 41 çeşit baharat var: Duası 25 Nisan'da okunacak
Bu yıl 485'inci kez kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımı geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Üretiminden paketlemesine kadar kadınların çalıştığı imalathanede hareketli günler yaşanırken, 27 Nisan Pazar Günü on binlerce insan şifalı mesir macunundan kapabilmek için birbiriyle yarışacak.
UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı şenlikleri ile başlayan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macunu yapımı geleneklere uygun bir şekilde kadınların elinden devam ediyor.
21 Mart Nevruz Bayramında temsili karma töreni ile başlayan mesir macunu üretimi geleneksel yöntemlerle devam ediyor. 27 Nisan tarihinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımına devam ettiğini kaydeden Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kadınların elinden geleneklere uygun olarak üretimin ara verilmeden devam ettiğini söyledi.