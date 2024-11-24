49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi?

Türkiye bugün de soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacak. Soğuk hava yeni haftada da devam edecek. Meteoroloji tarafından bugün 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle birçok bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, yetkililer sürücülere gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 5 ila 15 derecede azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 3

49 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bugün 20 il için turuncu kodlu, 29 il için sarı koldu uyarı yapıldı. 

Bu bölgelerde kuvvetli yağışlar ve fırtınanın oluşturabieceği olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 4

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun genellikle karla karışık yağmur ve kar, Yalova çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakasının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Karaman, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden, güneyinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 12

24 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 13

25 KASIM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 14

26 KASIM SALI HAVA NASIL OLACAK?

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 15

27 KASIM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Soğuk hava yeni haftada devam edecek mi? - 16

28 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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