49 yıldır dede mesleğini 8 metrekarelik dükkanda sürdürüyor: 7 yaşında çırak olarak başlamış
İzmir'in tarihi semti Basmane'de bulunan 90 yıllık, 8 metrekarelik dükkanda dede mesleği tatlıcılığı üçüncü nesil olarak sürdüren Fatih Öztapacı (56), mesleğinde 49 yılı geride bıraktı. Öztapacı, "Bu işin dışarıdan kişilerle uzun yıllar yürümesi mümkün değil. Elimizden geldiği kadar büyüklerimizin bize öğrettiğini onlara öğretmeye çalışıyoruz" dedi.
Tarihi dükkanları ile kültürel mirasa ev sahipliği yapan Basmane'de 1935 yılından beri açık olan dükkanda dede mesleği tatlıcılığı üçüncü nesil olarak sürdüren Fatih Öztapacı, 7 yaşında babası ve amcasının yanında çırak olarak başladığı mesleğinde 49 yılı geride bıraktı.