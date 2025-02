49 yıllık evliliklerinin sırrı: Mutluluklarıyla örnek oluyorlar

"KARŞILIKLI SEVGİ-SAYGI ÇOK ÖNEMLİ"

Hayri Kozan ise huzurevinde mutlu bir şekilde eşiyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.



Evlilikleri boyunca eşinden hiç ayrılmadıklarını anlatan Kozan "Huzurevinde de ayrılmadık, birlikte kahvaltımızı yapıyoruz, dışarıda birlikte geziyoruz. Kısacası her yerde birlikteyiz." dedi.



Kozan, evlendiği günü dün gibi hatırladığını zamanın çok çabuk geçtiğini söyledi.



Evlilikte karşılıklı sevgi saygının çok önemli olduğunu vurgulayan Kozan "Her şeyden önce sabır, karşılıklı sevgi saygı çok önemli. O olmadı mı her şey bitiyor. Birimiz sinirli olduğumuz zaman diğerimiz çıkıp gider hemen. Böylece tartışma büyümez. Karşılıklı sevgi saygı çok önemli." dedi.