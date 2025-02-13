49 yıllık evliliklerinin sırrı: Mutluluklarıyla örnek oluyorlar
Edirne’de yaşayan Semiha ve Hayri Kozan çifti, neredeyse yarım asırdır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi ve saygıyla huzurevinde de devam ettiriyor.
Görücü usulüyle 1976 yılında dünyaevine giren, iki çocuk ve dört torun sahibi olan Kozan çifti, 49 yıllık evliliklerinde her daim yan yana olmayı başardı.
Geçen yıl aldıkları kararla Edirne Huzurevi’ne yerleşen çift, burada da ilk günkü gibi birbirlerine destek olmaya devam ediyor.
Birlikte televizyon izleyip çaylarını yudumlayan, eski günleri anarak vakit geçiren Semiha ve Hayri Kozan, mutluluklarıyla herkese örnek oluyor.