4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında yargılama başladı | TIR şoförü: Karşı yönden geçerken sorun olmamıştı
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR’ın devrilmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yargılama başladı. Davanın ilk celsesinde savunma yapan TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu, aynı gün yolun diğer yönünden geçtiğini ve sorun yaşamadığını anlattı. “Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu.” diyen Fettahoğlu, “Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm.” ifadelerini kullandı.
Bakırköy’de 11 Mart günü üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan dava açılan TIR’ın sürücüsü sanık Mehmet Fettahoğlu’nun yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunmasını yapan sanık Fettahoğlu, olay günü çalıştığı şirkete ait TIR’ı kullandığını belirterek, araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK’ün mevzuatı gereği TIR’ın çekici ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin 3 metre 80 santimetreyi geçmesine müsaade edilmediğini, TIR’ın arkasındaki sehpanın da 1 metreden yüksek olamayacağını söyledi.