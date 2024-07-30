4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında yargılama başladı | TIR şoförü: Karşı yönden geçerken sorun olmamıştı

“KARŞI YÖNDEN GEÇERKEN BİR SORUN OLMADI”

Olay günü, kazanın gerçekleştiği yerin karşı yönünden geçerken bir sorun yaşamadığını dile getiren Fettahoğlu, “Kazanın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Aynı yerden geçerken konteyner boştu. Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu. Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm.” dedi.

Sanık, köprü virajlı olduğu için buraya çarpan TIR’ın yoldan savrulmasına neden olduğunu, aracın içindeki yükten dolayı da devrildiğini ifade etti.