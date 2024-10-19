4'ü öğrenci 5 kişi can vermişti: Servis kazası davasında sanıklara ceza yağdı

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti avukatların ve sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Heyet, servis sürücüsü tutuklu sanık Mehmet Ö'ye 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca bilinçli taksir ve asli kusurlu olarak Mehmet Ö'nün kazaya sebebiyet verme suçundan D1 sınıfı sürücü belgesine 3 yıl süre ile geri alındı.

Aracın okul servisi olarak kiralanmasında aracılık yapan Seyfettin D., servis şirketi sahipleri Cihat Ö. ve Hamza Ö. ile aracı sahibinden kiralayan İbrahim A., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan asli kusurlu bulundu. Bunun üzerine 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü Zafer Ali Y. hakkında 6 yıl hapis cezası verilirken araç sahibi Muammer A. ise üzerine atılı suçta kusuru bulunmaması sebebiyle beraat etti.