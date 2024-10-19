4'ü öğrenci 5 kişi can vermişti: Servis kazası davasında sanıklara ceza yağdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin 7 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, servis sürücüsüne 21 yıl 9 ay, 4 sanığa da ayrı ayrı 13 yıl 4 ay, bir diğer sanığa ise 6 yıl hapis cezası verdi.
Kocaeli'de 2021'de meydana gelen, biri kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açılan davanın duruşması Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti.
"SUSMAMIN NEDENİ ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNDEN DOLAYIDIR, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM"
Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ö., "11 celsedir susuyorum, aslında konuşmam lazım. Susmamın sebebi çocukların ölümünden dolayıdır, çok üzüntülüyüm. Böyle olmaması lazımdı. Frenler tutmadığı için kaza oldu. Keşke ben ölseydim de çocuklara bir şey olmasaydı. Çok üzgünüm" diye konuştu.