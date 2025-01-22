5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor”

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir İzmir, Bursa ve Tekirdağ ile İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından 1944 yılında aynı bölgede meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Görür, Marmara ve Kuzey Ege’de stres biriktiğine işaret etti.

5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor” - 1

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Kuzey Ege ve Marmara’da stres biriktiğine dikkat çekti.

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5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor” - 2

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün gece 23.38’de deprem meydana geldi.

8,65 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.
5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor” - 3

Sarsıntı, Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi geniş bir çevrede hissedildi. Sosyal medyada depremin İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor” - 4

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medyada sarsıntıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin Edremit Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirten görür, bu fay zonunun Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ettiğini söyledi.
5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor” - 5

İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Görür, aynı bölgede 1944 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı.

“Korkutucu bir deprem olmuştu.” diyen Naci Görür, “Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor.” ifadesini kullandı.
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