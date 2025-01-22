5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den iki bölge için uyarı: “Stres biriktiriyor”
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün gece 23.38’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir İzmir, Bursa ve Tekirdağ ile İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından 1944 yılında aynı bölgede meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Görür, Marmara ve Kuzey Ege’de stres biriktiğine işaret etti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Kuzey Ege ve Marmara’da stres biriktiğine dikkat çekti.
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