5,5 dönüm ekili araziye yayılan zift, 7 günde temizlendi

Olayın olduğu andan itibaren tüm kurumların hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:



"Hadisenin ilk anından itibaren Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın Çevre Denetim Dairesi Başkanı'mız, Su ve Toprak Dairesi Başkanı'mız, AFAD, Jandarma Çevre Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi ekiplerimiz alana ivedilikle intikal etmiştir."