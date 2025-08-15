5,8'lik deprem senaryosu: Enkazda gerçeği aratmayan anlar

Antalya'da AFAD koordinesinde, 316 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki katlı bir binanın yıkıldığı ve içinde dört kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ardından, başka binaların yıkıldığı, bir Ekşili Göleti'nde iki kişinin içinde olduğu balıkçı teknesinin alabora olduğu, bir karavanın ise uçurumdan devrildiği ihbarları alındı.