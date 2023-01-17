5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, 34 ESM 222 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Göksel Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile yaklaşık 1 saattir kapalı olan ulaşım ise tek şeritten verilmeye başlanıldı.