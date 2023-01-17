5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşan ve karşı şeride geçen TIR, kazaya sebebiyet verdi. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 1

Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde 5 araçlık zincileme kaza meydana geldi.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 2

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı TIR kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 3

Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobil, 34 COH 127 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil daha kazaya karıştı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 4

1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 5

Konunun haber verilmesi üzerine Kocaeli ve Sakarya’dan bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 6

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, 34 ESM 222 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Göksel Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile yaklaşık 1 saattir kapalı olan ulaşım ise tek şeritten verilmeye başlanıldı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 7

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü - 8

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